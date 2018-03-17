Generallerin 15 Temmuz polemiği! Bazı şeyler içime sinmedi

EMEKLİ Korgeneral Mehmet Şanver, önceki akşam Habertürk TV’de yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İki helikopter önce Fenerbahçe Orduevi’ne geliyorlar. Abidin Ünal’ın 3 korumasını alıyorlar. Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yakın koruması lazer tutuyor ve o sayede otoparka inebiliyorlar. Önlemesi gerekenler bu işin içerisindeyse bu işi engellemeniz zor. Şahıslar geldi ve Ünal bana ‘Beni almaya geldiler komuta sende’ dedi. Komutan kalktı. Bütün görüntüleri izledim. Komutan lavaboya gidiyor, kelepçelenmeden korumalarıyla helikoptere biniyor. Daha sonra Akın Öztürk’le görüntüleri çıktı kol kola. Bunlar bizim kafamızı karıştırıyor.”

ABİDİN ÜNAL'DAN YANIT: KİTABIN SATIŞLARINA ALET OLMAYI İSTEMEM

Programın ardından telefonla ulaştığımız emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, 15 Temmuz darbe sürecinin de yer aldığı ‘Kartal Yuvası’nın İstilası’ adlı kitap yazan Şanver’in açıklamalarını şöyle yorumladı: “Şanver’in kendi fikridir. Kitabın satışlarına alet olmayı istemem. Ben daha 2-3 hafta önce Çatı Davası’nda bütün hikâyeyi baştan sona anlattım. Tekrar böyle bir diyalog ortamının oluşmasını şık bulmuyorum. O makama gelmiş insanların da bu tarzda bir diyaloğu oluşturması hoş değil.”

Abidin Ünal, ‘Çatı Davası’ndaki ifadesinde, İstanbul’dan zorla Akıncı Üssü’ne getirildikten sonra yaşadıklarını özetle şöyle anlatmıştı:

“Ahmet Özçetin bana bir kapı gösterdi. Oda boştu. Kapılar üzerime kilitlenmeden önce tuvalete gitmek istediğimi söyledim. Ahmet Özçetin ve iki silahlı AKİP nezaretinde tuvalete gittim geldim.

Saat 13.00-14.00 civarında koridordan ayak sesi duydum. Kapı kilitli olduğundan açılmadı ve şahıs ayrıldı. 15-20 dakika sonra anahtar sesiyle kapı açıldı. Akın Öztürk girdi. Üniformalıydı. ‘Sen burada mısın’ dedi. Gece boyunca Genelkurmay Başkanı ile birlikte olduğunu, darbeyi önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Tahminen saat 16.30’dan sonraydı. Akın Öztürk tekrar geldi. ‘Orgeneral Yaşar Güler’le geldik, gidiyoruz’ dedi. Akın Öztürk ile birlikte koridoru kat ederek çıktık. Yaşar Paşa ile kucaklaştık. Yanında Korg. Yıldırım Güvenç de vardı. Gidelim dediler. Ben de ‘İstanbul’dan başkaları da getirilmiş olabilir’ dedim. Odalara girdiğimizde her odada bir generalin elleri bağlı bulunduğunu gördük. İlk gördüğüm Erbilgin’di. Sonra Şanver, Küçükayüz, Gülan ve diğerleri.”

'BAZI ŞEYLER İÇİME SİNMEDİ'

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla emekli Korgeneral Mehmet Şanver’e “Televizyonda dile getirdiğiniz iddialarınızı açar mısınız, emekli Orgeneral Abidin Ünal ile ilgili kafanız neden karışık” sorusunu yöneltti.

Bu soruya tepki gösteren Mehmet Şanver, “Bu soruyu yanıtlamak istemiyorum. Dün TV’de söyleyeceklerimi söyledim. Benim üzerimden spekülasyon yaratacaksanız, röportajı buradan keselim” dedi.

Mehmet Şanver sözlerine şöyle devam etti: “İfadeleri okursanız, görüntüleri incelerseniz siz de görürsünüz. Ben bunları yaptıktan sonra bir takım şeylerin içime sinmediğini ifade ettim. Hepsi bu.”

Yeni çıkan ‘Kartal Yuvası’nın İstilası’ kitabıyla ilgili sorumuza ise Şanver’in yanıtı şöyle oldu: “Kitabı istifa dilekçemi verdiğim 1 Ağustos tarihinden 15 gün sonra yazmaya başladım. 1.5 yılı buldu. Bu süre içinde iddianameler çıktı, okudum. Yaşadıklarımızla örtüştürdük. Tüm sanıkların ifadelerini okudum.”