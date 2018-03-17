  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Generallerin 15 Temmuz polemiği! Bazı şeyler içime sinmedi

Generallerin 15 Temmuz polemiği! Bazı şeyler içime sinmedi

15 temmuz darbe girişiminde yaşananlar iki generali karşı karşıya getirdi. Mehlet Şanver, o geceye ilişkin 'bazı şeyler içime sinmedi' derken, Abidin Ünal, darbe girişimine ilişkin kitap yazan Şanver'i reklam yapmakla suçladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-03-2018 07:59 - Güncelleme: 17-03-2018 07:59

EMEKLİ Korgeneral Mehmet Şanver, önceki akşam Habertürk TV’de yaptığı açıklamada şöyle dedi: “İki helikopter önce Fenerbahçe Orduevi’ne geliyorlar. Abidin Ünal’ın 3 korumasını alıyorlar. Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yakın koruması lazer tutuyor ve o sayede otoparka inebiliyorlar. Önlemesi gerekenler bu işin içerisindeyse bu işi engellemeniz zor. Şahıslar geldi ve Ünal bana ‘Beni almaya geldiler komuta sende’ dedi. Komutan kalktı. Bütün görüntüleri izledim. Komutan lavaboya gidiyor, kelepçelenmeden korumalarıyla helikoptere biniyor. Daha sonra Akın Öztürk’le görüntüleri çıktı kol kola. Bunlar bizim kafamızı karıştırıyor.”

ABİDİN ÜNAL'DAN YANIT: KİTABIN SATIŞLARINA ALET OLMAYI İSTEMEM
Programın ardından telefonla ulaştığımız emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, 15 Temmuz darbe sürecinin de yer aldığı ‘Kartal Yuvası’nın İstilası’ adlı kitap yazan Şanver’in açıklamalarını şöyle yorumladı: “Şanver’in kendi fikridir. Kitabın satışlarına alet olmayı istemem. Ben daha 2-3 hafta önce Çatı Davası’nda bütün hikâyeyi baştan sona anlattım. Tekrar böyle bir diyalog ortamının oluşmasını şık bulmuyorum. O makama gelmiş insanların da bu tarzda bir diyaloğu oluşturması hoş değil.”

Abidin Ünal, ‘Çatı Davası’ndaki ifadesinde, İstanbul’dan zorla Akıncı Üssü’ne getirildikten sonra yaşadıklarını özetle şöyle anlatmıştı:

“Ahmet Özçetin bana bir kapı gösterdi. Oda boştu. Kapılar üzerime kilitlenmeden önce tuvalete gitmek istediğimi söyledim. Ahmet Özçetin ve iki silahlı AKİP nezaretinde tuvalete gittim geldim.

Saat 13.00-14.00 civarında koridordan ayak sesi duydum. Kapı kilitli olduğundan açılmadı ve şahıs ayrıldı. 15-20 dakika sonra anahtar sesiyle kapı açıldı. Akın Öztürk girdi. Üniformalıydı. ‘Sen burada mısın’ dedi. Gece boyunca Genelkurmay Başkanı ile birlikte olduğunu, darbeyi önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Tahminen saat 16.30’dan sonraydı. Akın Öztürk tekrar geldi. ‘Orgeneral Yaşar Güler’le geldik, gidiyoruz’ dedi. Akın Öztürk ile birlikte koridoru kat ederek çıktık. Yaşar Paşa ile kucaklaştık. Yanında Korg. Yıldırım Güvenç de vardı. Gidelim dediler. Ben de ‘İstanbul’dan başkaları da getirilmiş olabilir’ dedim. Odalara girdiğimizde her odada bir generalin elleri bağlı bulunduğunu gördük. İlk gördüğüm Erbilgin’di. Sonra Şanver, Küçükayüz, Gülan ve diğerleri.”

'BAZI ŞEYLER İÇİME SİNMEDİ'
Hürriyet muhabiri Toygun Atilla emekli Korgeneral Mehmet Şanver’e “Televizyonda dile getirdiğiniz iddialarınızı açar mısınız, emekli Orgeneral Abidin Ünal ile ilgili kafanız neden karışık” sorusunu yöneltti.

Bu soruya tepki gösteren Mehmet Şanver, “Bu soruyu yanıtlamak istemiyorum. Dün TV’de söyleyeceklerimi söyledim. Benim üzerimden spekülasyon yaratacaksanız, röportajı buradan keselim” dedi.

Mehmet Şanver sözlerine şöyle devam etti: “İfadeleri okursanız, görüntüleri incelerseniz siz de görürsünüz. Ben bunları yaptıktan sonra bir takım şeylerin içime sinmediğini ifade ettim. Hepsi bu.”

Yeni çıkan ‘Kartal Yuvası’nın İstilası’ kitabıyla ilgili sorumuza ise Şanver’in yanıtı şöyle oldu: “Kitabı istifa dilekçemi verdiğim 1 Ağustos tarihinden 15 gün sonra yazmaya başladım. 1.5 yılı buldu. Bu süre içinde iddianameler çıktı, okudum. Yaşadıklarımızla örtüştürdük. Tüm sanıkların ifadelerini okudum.”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Generallerin 15 Temmuz polemiği! Bazı şeyler içime sinmedi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro