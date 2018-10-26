General Mobile’ın ilk AMOLED ekranlı ve çift ana kameralı General Mobile GM 9 Pro özellikleri ve tasarımı ile beğenileri toplamıştı. Yerli telefon olarak lanse edilen ve özellikleriyle dikkat çeken GM 9 Pro'nun fiyatı 2899 TL’den 2199 TL’ye düşürüldü.
Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alırken, MicroSD kart desteği ile 256 GB‘a kadar yükseltilebilir. Android 8.1 işletim sistemini destekleyen telefon yıl sonundaki güncellemeyle Android Pie için kullanılabilir olacak.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN General Mobile GM 9 Pro modelinde 700 TL'lik indirim! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER