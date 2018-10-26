General Mobile GM 9 Pro modelinde 700 TL'lik indirim!

General Mobile’ın ilk AMOLED ekranlı ve çift ana kameralı General Mobile GM 9 Pro özellikleri ve tasarımı ile beğenileri toplamıştı. Yerli telefon olarak lanse edilen ve özellikleriyle dikkat çeken GM 9 Pro'nun fiyatı 2899 TL’den 2199 TL’ye düşürüldü.

Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alırken, MicroSD kart desteği ile 256 GB‘a kadar yükseltilebilir. Android 8.1 işletim sistemini destekleyen telefon yıl sonundaki güncellemeyle Android Pie için kullanılabilir olacak.