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General Mobile GM 9 Pro modelinde 700 TL'lik indirim!

General Mobile GM 9 Pro modelinde 700 TL'lik indirim!

Ülkemizde döviz kurları nedeniyle fiyatı yükselen teknolojik aletler için sevindiren haber yerli telefon üreticisi General Mobile tarafından geldi. General Mobile tarafından yapılan açıklamayla GM 9 Pro modelinde 700 TL'lik indirime gidildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:41 - Güncelleme: 26-10-2018 14:41

General Mobile’ın ilk AMOLED ekranlı ve çift ana kameralı General Mobile GM 9 Pro özellikleri ve tasarımı ile beğenileri toplamıştı. Yerli telefon olarak lanse edilen ve özellikleriyle dikkat çeken GM 9 Pro'nun fiyatı 2899 TL’den 2199 TL’ye düşürüldü.

Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza yer alırken, MicroSD kart desteği ile 256 GB‘a kadar yükseltilebilir.  Android 8.1 işletim sistemini destekleyen telefon yıl sonundaki güncellemeyle Android Pie için kullanılabilir olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Berbat Bir Telefon 26 Ekim 2018 15:00 İstedikleri kadar indirim yapsınlar. Bedava verseler almam. Berbat bir telefon.

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