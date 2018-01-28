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Genelkurmay'dan flaş Afrin açıklaması: 37 terörist öldürüldü...

Genelkurmay'dan flaş Afrin açıklaması: 37 terörist öldürüldü...

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün gece 37 teröristin öldürüldüğünü, böylece öldürülen terörist sayısının 484'e yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 09:21 - Güncelleme: 28-01-2018 09:21

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin sayısı 484'e yükseldi. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan son dakika yazılı açıklamaya göre yazılı açıklamada, dün gece Hava Kuvvetleri'ne ait 7 uçağın PKK/PYD ve IŞİD'e ait  ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefleri imha ettikten sonra sağ salim döndükleri belirtildi.

GECE 37 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Açıklamada "bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur" denildi...

DÜN GECE DE TEPELERİNE BOMBA YAĞDI: İşte Genelkurmay'ın yaptığı o açıklama: 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Stratejik derinlik reyis 28 Ocak 2018 09:53 Butun bunlara sebep olan abd ve israilin bop fitnesinin teroristleri esbaskanlariyla beraber yakalanip butun dunyaya ibreti alem olacak sekilde cezasini cekmeli.gerisi yalan ve aldatmadir.

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