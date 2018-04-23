Genelkurmaydan 23 Nisan'a özel afiş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel afiş, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde paylaşıldı.

Afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadesi yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.