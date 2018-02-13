Genelkurmay paylaştı! Orgeneral Akar'ın sınır denetlemeleri…

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı inceleme ve denetleme görüntüleri paylaşıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekat hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi.