Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterilmekte olduğunu, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu, faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini, harekatın başarısıyla hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmış olacağını bir kez daha vurguladı.