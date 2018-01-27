Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre Orgeneral Akar, Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığı-Havuzlubahçe/Kilis, 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı/Kilis, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı-Gülbaba/Kilis, 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı Taktik Komuta Yeri-Gülbaba/Kilis, 2’nci Komando Tugay Komutanlığı Esas Komuta Yeri-Reyhanlı/Hatay’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Akar, burada başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

Akar, denetlemeler sırasında; “Zeytin Dalı Harekâtı”nın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu...

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, birlikleri denetledi

sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterilmekte olduğunu, harekatın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu, faaliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yürütüleceğini, harekatın başarısıyla hudutların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmış olacağını bir kez daha vurguladı.

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