  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili gece yarısı flaş açıklamalar yaptı... Sadece teröristler ve onların her türlü malzemesininin hedef alındığını belirten Akar, "Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-01-2018 00:49 - Güncelleme: 21-01-2018 00:58

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral HulusiAkar, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." ifadelerini kullandı. Akar, operasyon kapsamında şu anda bazı yaralılar ve gazilerimizin olduğunu söyledi. 

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Akar'ın Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamanın görüntüleri paylaşıldı. 

PKK/PYD VE IŞAD HEDEFLERİ VURULUYOR: Akar, burada yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkının bu örgütlerin baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başladıklarını bildirdi.

Başbakan Yıldırım Genelkurmay Karargahı'nda!

 SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER HEDEF: Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele konusundaki terörle mücadeleye yönelik özel kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde gerçekleştirileceğini belirten Akar, "Harekatın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gereç hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir." değerlendirmesini yaptı. 

MEHMETÇİKLERE BÖYLE SESLENDİ: Konuşmasında Silahlı Kuvvetler mensuplarına seslenen Akar, şöyle devam etti: "Milletimiz ne zaman ihtiyaç duyduysa 'Peygamber ocağı' olarak da adlandırılan Silahlı Kuvvetlerimiz, kahraman Silahlı Kuvvetler mensupları, ordumuz, yani sizler, daima göreve hazır oldunuz ve binlerce yıllık tarihimizin şanlı timsali al bayrağımızın ister kara vatan, ister mavi vatanda özgürce dalgalanması için gerektiği zaman göğsünüzü siper ettiniz. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla çıktığınız bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, ülkemizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde kahramanca mücadele ettiniz."

ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ VAR: Akar, vatan ve millet için, cumhuriyet için Silahlı Kuvvetler vazifesini yaparken, şehit olan tüm silah arkadaşları, güvenlik mensupları ve korucuları saygı, minnet, şükran ve rahmetle andığını dile getirerek şunları kaydetti: "Tabii şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlarım, sizlerin şanlı tarihimizden aldığınız güç, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağına inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun." 

Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan flaş Afrin açıklaması... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat