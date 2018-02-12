Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi AKAR, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. AKAR, teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafetler giydiğini, sivillerin hayatını hiçe saydığını, bir çok evi mevzi olarak kullandığını belirtti, masum ve sivillere zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayretin sarf edildiğini söyledi. AKAR, şehitler ve gazilerin tek bir damla kanının bile yerde bırakılmayacağını ifade etti. Twitter

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TSK'dan yapılan açıklama şöyle; "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu. AKAR, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin TEMEL ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak, direktiflerini verdi. Twitter

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Orgeneral AKAR denetlemeler sırasında; - Harekâtın esas maksadının, sınır bölgesinde ve Afrin’de barış, güvenlik ve istikrarın temini, bölge halkının teröristlerin zulmünden kurtarılması ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerinin sağlanması olduğunu, Twitter

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