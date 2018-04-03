Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. İkilinin hangi konuda görüşüldüğüne dair bilgi verilmedi.