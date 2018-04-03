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Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştü.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 14:17 - Güncelleme: 03-04-2018 14:17

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. İkilinin hangi konuda görüşüldüğüne dair bilgi verilmedi.

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Kaynak : AA

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KİMDİR ?
Hulusi Akar
HULUSİ AKAR KİMDİR?

Hulusi Akar (1952, Kayseri), Türk asker ve 29. ve mevcut Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'dır. 1972 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1973 yılında da Piyade Okulu'nu tamamladı. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri bünyesin

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