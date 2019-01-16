Genelkurmay Başkanı ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanları, 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısı için Brüksel'de bir araya geldi.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile NATO Karargahı'nda yaklaşık 1 saat görüştü.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güler ve Dunford'un bir araya gelerek Suriye'deki iş birliğini ele alacaklarını duyurmuştu.

İkili en son 8 Ocak'ta Dunford'un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'da bir araya gelmişti.