Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

EDİRNE genelevinde sokak kedilerine baktığı için diğer patronlarla kavga eden Mürvet Taşvur’un ev ruhsatı iptal edildi. Evden ayrılmak zorunda kalan Taşvur, başka bir eve çıkmak zorunda kaldı.

Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi.

17
Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı

27
Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.

37
Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini kaydeden Mürvet Taşvur, "Biz bir karar verdik, sokak hayvanlarını çok seviyoruz. 'Bir yer tutalım kendimiz' dedik. Bir gün haberimiz yokken ruhsat sahibini çağırıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüp, 'Bu ruhsatı indirirsek bunları buradan atmış oluruz.' Nitekim bunu başardılar. Bizi genelevinden attılar" diye konuştu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro