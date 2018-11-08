Genelevde kedi kavgası Terk edip gitti

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak kedilerini besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları ile geçen ay tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur'un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi.
Evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Denetim yapan polis ekipleri de ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldı
Genelevde yaşanan tartışmalar sırasında bir kedisinin pompalı tüfekle vurularak yaralandığını söyleyen Mürvet Taşvur, "Ben bunun için gerekli yerlere başvurdum. O insanlar ceza aldı. Daha sonra o insanlar, 'Bu sokağı terk edeceksiniz' diye bizi tehdit etti" diye konuştu.
Sokak hayvanlarını çok sevdiklerini kaydeden Mürvet Taşvur, "Biz bir karar verdik, sokak hayvanlarını çok seviyoruz. 'Bir yer tutalım kendimiz' dedik. Bir gün haberimiz yokken ruhsat sahibini çağırıyorlar ve nasıl yaparız diye düşünüp, 'Bu ruhsatı indirirsek bunları buradan atmış oluruz.' Nitekim bunu başardılar. Bizi genelevinden attılar" diye konuştu.
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