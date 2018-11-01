  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

'Genel Emir' yayımlandı, bundan sonra bunu yapan yandı

'Genel Emir' yayımlandı, bundan sonra bunu yapan yandı

Valiler Kararnamesi ile Ankara Valiliği'ne atanan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı'nın "maganda" kurşunlarının tarihe karışması için ilan ettiği talimat doğrultusunda, "Genel Emir" yayımladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-11-2018 20:49 - Güncelleme: 01-11-2018 20:49

İstanbul Valisi Vasip Şahin, düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmemesinin önem arz ettiğini belirterek, "Aksine davranan kişiler hakkında, durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir." dedi.

Vali Şahin, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yer alan emirde, istenmeyen olayların meydana gelmemesi için düğün nişan ve eğlence yerlerinde  hava ateş açılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi  organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş  açılması nedeniyle, yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiğini hatırlatan  Şahin, "Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile  havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların  olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın, yayın organlarında  buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

ATEŞ AÇILMASI ENGELLENECEK

Şahin, meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi ve bu  çerçevede yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik  tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

'5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde  kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve  esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar  sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi  önem arz etmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında ateşli silahların  kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması  ve adli cezaların verilmesi de mümkündür.'

Çeşitli kanun maddelerinden örnek vererek bu tür olumsuzlukların  önlenmesi için yeteri kadar yasal müeyyide olduğuna işaret eden Şahin, ateşli  silahlarla havaya ateş açılmasının engellenmesi istedi.

AFİŞ ASILACAK

"Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari  işlemler derhal tesis edilecektir" ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Esasen izne tabi olmayan bu tür organizasyonların özellikle umumi  veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında  yapılması halinde; organizasyon gerçekleştirilmeden önce organizasyon sahipleri  tarafından kaymakamlıklara bilgi verilecektir. Kaymakamlıklarca organizasyonda  silah kullanılmaması ve havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname  alınacaktır. Bu tip organizasyonlarda silah kullanılması durumunda davetli olarak  bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına alma ve müdahale  yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma  açılacaktır. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk  birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Organizasyon  sahipleri açık alanlarda yapılacak kutlamalarda ateş açılmaması amacıyla 50x70 cm  ebadındaki (ekteki) afiş örneklerini temin ederek, tüm katılımcıların  görebileceği uygun yerlere asacaklardır. Kamu personelinin, katıldığı  organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda  ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu  görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna  soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 'Genel Emir' yayımlandı, bundan sonra bunu yapan yandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro