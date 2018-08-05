Gençlik ve Spor Bakanı, Süper Kupa finaline böyle gitti!

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor, Konya'da karşı karşıya gelirken Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda bugün saat 20.45'te oynanacak maça katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara'dan Konya'ya hızlı tren ile seyahat etti.

Bakan Kasapoğlu, tren yolculuğuna ait fotoğrafı Twitter hesabından "Yüksek Hızlı Tren konforu ile Süper Kupa finaline gidiyoruz" notu ile paylaştı.