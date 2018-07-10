Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle yeni sistem resmen ve fiilen başlamış oldu. Törenden sonra dün gece yeni kabine ve cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan yer aldı. Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yemin ettiği o anlar...

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir bakın aslen nereli

Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir: Yeni Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilatının başkanlığını yapıyor. Geçmişte başbakanlık müşavirliği yapan Kasapoğlu, aynı zamanda AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın damadı.

Mehmet Kasapoğlu daha önce TRT Spor'a konuk olmuş ve açıklamalarda bulunmuştu. İşte Mehmet Kasapoğlu'nun TRT Spor açıklamaları...

Spora verdikleri desteklerde yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, “Biz buna Dönüştürücü Sponsorluk diyoruz. Bu sistemde desteğimizi alan herkes başarı için, centilmenlik için yarışacak” diyerek dikkatleri çekmişti.