Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu yeni bakan nereli adı ne?

Yeni hükümet sisteminin yeni Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu sorusu saat 21.30'da belli olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde yer alacak olan yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nı bizzat Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Yeni kabinedeki yeni bakanlar medyaya basın toplantısı ile duyurulacak. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı ismi açıklandığı anda bu haberde bulacaksınız. Gençlik ve Spor Bakanı Meclis'ten olursa milletvekilliğinden istifa etmek durumunda.

Türkiye saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste yemin etmesi ile yeni hükümet sistemine geçiş yaptı. Yeni sistemde artık hem milletvekili hem bakan olunamıyor. Bakan olanların vekillikten ayrılması zorunlu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan kabinesini ağırlıklı olarak dışardan uygun bulduğu isimlerden oluşturdu.

Yeni Kabine Sistemindeki Bakanlıklar : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı."

Yeni Kabine listesi - Yeni Bakanlar kim?

Birleştirilen bakanlıklar ve yeni isimleri : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Birleştirilen bakanlıklar ile yeni isimleri şöyle:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Ticaret Bakanlığı"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Tarım ve Orman Bakanlığı"

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Dışişleri Bakanlığı"

Maliye Bakanlığı'nın yeni "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu. Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" oldu.