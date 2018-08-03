Gençliğin sırrı o renkte! İçindeki madde sayesinde...

Renklerine göre sebze ve meyvelerin vücudumuz için çeşitli faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Hücrelerimizi yaşlanma ve oksidatif strese karşı koruyan bir kalkan gibi olan mor renk, bu önemli özelliği sayesinde adeta bir gençlik sırrı! Mor renkli meyve sebzelerin bunun haricinde pek çok faydası var. Bu sebzeleri mor yapan, bu renkten sorumlu olan "antosiyanin" adlı bir madde var. Ve bu madde yüksek derecede antioksidan etkiye sahip.

Bu müthiş madde; ahududu, böğürtlen, acai, goji, kırmızı lahana, pancar ve patlıcan ve benzerlerinde saklı. Hem çok lezzetli yemek ve salatalar elde edip hem de genç kalabilirsiniz. Örneğin; şimdiye kadar bütün salatalarınızı turuncu havuçtan yaptınız. Bu kez farklı olanı deneyin ve mor havuç salatası yapın.

Faydaları bununla bitmiyor

Antosiyanin içeren gıdalar aynı zamanda kansere karşı da koruyucudur. Yüksek kolesterolü düşürür, damar yapısına da faydalıdır. Erken bunamaya iyi geldiği, hafızayı güçlendirdiği de bilinmektedir.

100 yıl yaşayan ada halkının sırrı da o madde

"Antosiyanin" maddesini bazılarınız ünlü 'Okinawa diyeti'nden hatırlayabilir. Okinawa adasında yaşayan insanların ortalama yaşı 100 dolayında. Bu kadar uzun ve sağlıklı yaşayan ada halkının ne yiyip içtikleri incelenmiş. Tatlı patatesin yemeği ya da tatlısını bolca tükettikleri anlaşılmış.