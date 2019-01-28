Gençlerin yeni güzellik anlayışı korkutuyor!

2001 yılında piyasaya çıkan ve Barbie'nin en büyük rakibi haline gelen Bratz bebekler, son on yıldır ideal güzellik tanımını yeniden yapıyor gibi.

İnsanlık tarihi boyunca değişen güzellik algısı günümüzde de farklılaşarak ön plana çıkmaya devam ediyor. Mesela 20. yüzyılın başlarında balık etli olmak modayken, sonlarına doğru sıfır beden olmak akım haline geldi. Şimdilerde ise güzellik algısı ya oyuncak bebeklere ya da çizgi film karakterlerine benzemekten geçiyor. Özellikle Bratz bebeklere benzemek isteyen kadınlar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni bir trend oluşturdu. İşte tartışma yaratan yeni akımdan bazı kareler... Twitter

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Son dönemde bu algı daha çok Bratz bebeklere kaydı. 2001 yılında piyasaya çıkan ve Barbie'nin en büyük rakibi haline gelen Bratz bebekler, son on yıldır ideal güzellik tanımını yeniden yapıyor gibi. Twitter

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Büyük ve çekik gözler, kavisli kaşlar, ince bir burun ve abartılı büyüklükteki dudaklar; Bratz bebeklerin ayırt edici özelliği. Günümüz estetik trendi sebebiyle de insanlar bu özellikleri talep ediyor. Twitter

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