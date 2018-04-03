Gençlerin yeni çılgınlığı pes dedirtti! Bu kez de prezervatif...

Geçtiğimiz aylarda deterjan yiyen gençler, bu kez de prezervatifi burnundan sokup ağzından çıkartmaya çalışıyor. 10 yıldan fazla süredir internette dolaşan anca son zamanlarda hızla çoğalmaya başlayan trend, sağlık uzmanlarını harekete geçirdi.

Gençleri ve ebeveynleri yayınlanan videolar hakkında uyaran sağlık uzmanları, gençlerin bunu yaparken boğulma tehlikesi yaşayabileceğini, bunun yanında enfeksiyon ya da alerjik reaksiyonlarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi ve şunları ekledi: 'Prezervatifi ağzınızdan çekmeniz burnunuzdaki prezervatifi solumanıza sebep olurken, çok rahatsız edici ve potansiyel olarak da oldukça acı verici olabilir. Sosyal medyada sadece daha fazla beğeni ve görüş almak için buna değer mi? Üzerindeki kayganlaştırıcı burun içi astarını tahriş edebilir ve alerjik reaksiyona yada enfeksiyona sebep olabilir. Bu sırada prezervatifi yutmak da ciddi komplikasyonlara yol açabilir.'

İşte gençlerin yeni trendi uygulamaya çalışırken ortaya çıkan görüntüleri...

  • Güncel 03 Nisan 2018 11:34
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  • Misafir 03 Nisan 2018 11:44 "İşte gençlerin yeni trendi"... Bu cümle çok iğrenç... Yapılan kadar iğrenç... 2000 sonrasında doğan insanların genlerindeki mutasyonlar sonucunda zombi olduklarını düşünüyorum...

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