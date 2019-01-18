Gençlerin kanını alıp yaşlılara satıyor! Kanın fiyatı ise şoke etti

ABD'de Ambrosia adlı şirket yaşlılara, genç insanlardan alınan kanları naklederek gençlik vaat ediyor. Şirket ABD'de beş şehirde şube açarken kanın fiyatı ise herkesi hayrete düşürdü.

Gençlerin kanını alıp yaşlılara satıyor! Kanın fiyatı ise şoke etti

Genç insanların kanını alırsanız gençleşirsiniz.... Şimdi moda bu... Yaşlılara, genç insanlardan alınan kanları naklederek gençlik vaat eden Ambrosia adlı şirket ABD'de beş şehirde şube açtı. Bir litre kanın fiyatı da 8 bin dolar. Bakın kanla gençlik nasıl sağlanıyormuş:

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Gençlerin kanını alıp yaşlılara satıyor! Kanın fiyatı ise şoke etti

Jesse Karmazin'in kurucusu olduğu şirket, ilk olarak New York'ta faaliyete başlamak istiyordu. Ancak o plan istedikleri gibi ilerlemedi. Bunun üzerine şirket Los Angeles, San Francisco, Tampa, Omaha ve Houston'da beş adet şube açıldı. Her bir şubede damarlarınızı gençlerin kanıyla doldurabiliyorsunuz. Bir litre kanın fiyatı ise oldukça yüksek.

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Gençlerin kanını alıp yaşlılara satıyor! Kanın fiyatı ise şoke etti

Gençlerden alınan kanların gençleştirdiği yönündeki iddiaları destekleyen klinik çalışmaların çok az olmasının yanı sıra tedavinin herhangi bir işe yarayıp yaramadığı da hala muallakta. Örneğin bu ay yayımlanan bir çalışma, genç yetişkinlerden alınan kanın Alzheimer hastalarının semptomlarını ne kadar iyileştireceğini inceliyordu. Ancak çalışma sadece 18 katılımcıyla yapıldı.Yapılan deneyin sonucu ise ilerleyen günlerde belli olacak.

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Gençlerin kanını alıp yaşlılara satıyor! Kanın fiyatı ise şoke etti

BİR LİTRE KAN 8.000 DOLAR, İKİ LİTRE KANI KAMPANYALI KAN 12 BİN DOLAR ‘Gençlerden alınan kanın vücudu dinçleştirdiğine' inanlar, bir litre kanı 8.000 dolara ya da iki litre kanı kampanyalı fiyatıyla 12 bin dolara alabiliyor.

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