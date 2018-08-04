Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Euronews'te yer alan habere göre Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 100 binden fazla Instagram kullanıcısına "Eğer bir yere seyahat etmek isteseydiniz nereye gitmek isterdiniz?" diye soruldu. İşte milenyum kuşağının gitmek istediği 10 ülke.

Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’nin etrafı mercan kayalıklar ile çevrili. Güney sahillerinin beyaz kumlarla kaplı olduğu adanın batı tarafı ise siyah kumlara sahip. Tapınaklarla dolu olan ada, sörf yapmak isteyenlerin, yoga severlerin tercih noktası.