Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Seyahat etmek günümüz gençlerinin ilk sıradaki aktivitelerinden biri. New York merkezli seyahat şirketi Earth yaptığı araştırmada gençlerin seyahatlerinde en çok gitmek istedikleri yeri sordu.

Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Euronews'te yer alan habere göre Temmuz 2017 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 100 binden fazla Instagram kullanıcısına "Eğer bir yere seyahat etmek isteseydiniz nereye gitmek isterdiniz?" diye soruldu. İşte milenyum kuşağının gitmek istediği 10 ülke.

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Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Endonezya’nın en turistik adası olan Bali’nin etrafı mercan kayalıklar ile çevrili. Güney sahillerinin beyaz kumlarla kaplı olduğu adanın batı tarafı ise siyah kumlara sahip. Tapınaklarla dolu olan ada, sörf yapmak isteyenlerin, yoga severlerin tercih noktası.

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Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerlerden biri olan Kapadokya, Türkiye’nin en güzide açık hava müzesi olarak adlandırılıyor.

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Gençlerin en çok gitmek istedikleri yerler

Positano, limon bahçelerinin ve begonvillerin süslediği dar sokakların yanı sıra çakıl taşlı sahilleriyle genç turistlerin ilgi gösterdiği noktalardan.

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