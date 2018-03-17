Genç yaşında eridi gitti! Son hali endişelendirdi

Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın evliliğinden dünyaya gelen Kaia Gerber'in zayıflıktan gözlerinin altında oluşan halkalar da dikkat çekiyor. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.

Genç yaşında eridi gitti! Son hali endişelendirdi

Bir döneme damgasını vuran annesi gibi moda dünyasına adım atan Kaia Gerber kariyerinde hızlı adımlarla yükseliyor. Ancak gösteri dünyasının kurallarına uyabilmek için sağlığını da tehlikele atıyor. 16 yaşındaki genç kız önceki gün Batı Hollywood'da görüntülendi. Bir kot şort, tişört ve ceket giymiş olan Kaia Gerber'in bir deri bir kemik hali dikkatlerden kaçmadı.

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Genç yaşında eridi gitti! Son hali endişelendirdi

Kaia Gerber'in zayıflıktan gözlerinin altında oluşan halkalar da dikkat çekiyor. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi. Cindy Crawford ile Rande Gerber'ın evliliğinden dünyaya gelen Kaia'nin ağabeyi Presley de modellik yapmaya başladı. Genç kızın özellikle de bacaklarının inceliği hayranlarını endişelendirdi.

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Genç yaşında eridi gitti! Son hali endişelendirdi

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Genç yaşında eridi gitti! Son hali endişelendirdi

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