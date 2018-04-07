Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

ABD’li Instagram modeli Kinsey Golden, sevgilisiyle birlikte gittiği Filipinler’de, 26 Mart’ta motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Bikini altıyla seyahat eden Golden’ın üzerini örtmesini isteyen polis, ikiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan ABD'li model Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.
İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.

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Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

Filipinler polisinin kestiği ceza karşısında neye uğradıklarını şaşıran Kinsey Golden ve sevgilisi, konunun uzamaması için görevlilerle tartışmadı. Kinsey Golden ve sevgilisi, kesilen cezası ödedikten sonra tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. Kinsey Golden ve sevgilisinin cezası dünya basınında da geniş yankı uyandırırken ''ilginç'' şeklinde yorum yapıldı.

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Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

İşte o görüntüler...

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Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

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