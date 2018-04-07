Genç modele ilginç ceza: Poponu ört görünmesin

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan ABD'li model Kinsey Golden, 26 Mart'ta erkek arkadaşı Trav Springer'la tatil yaptığı Filipinler'de motosikletle ilerlerken polis tarafından durduruldu. Üzerinde yalnızca bikini altı olan ABD'li modelin poposunu bir şalla örtmesini isteyen polis, Springer'a da üzerine tişört giymesini söyledi.

İkiliye kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kesen polis ayrıca, genç model ve sevgilisine kask takmadıkları için ceza alabilecekleri uyarısında bulundu.