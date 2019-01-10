Genç model şov yapayım derken rezil oldu!

Instagram’da 1.6 milyon takipçisi bulunan ABD'li model Charly Jordan, duş aldığı sırada dans ettiği bir videoyu kişisel hesabından paylaştı. Hayranlarına dans hünerlerini göstermeye çalışan Jordan, talihsiz bir kaza yaşadı.

Duş başlığının kafasına düşmesiyle neye uğradığını şaşıran Jordan, acı içinde dansını sonlandırdı.

Video planladığı gibi gitmese de paylaşmaktan geri durmayan Jordan, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Birçok kullanıcı, Jordan’ın videoyu paylaşarak kendisiyle dalga geçmesini övdü ve yüksek özgüvenine dikkat çekti.