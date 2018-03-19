Genç model sokak ortasında kavga etti! Ayakta durmakta zorlandı

Moda dünyasının son dönemde yıldızı yükselen isimlerinden biri olan Ireland Baldwin için Los Angeles'ta gittiği kutlama gecesi kötü bitti. Gece boyu arkadaşlarıyla eğlenen ve gecenin keyfini çıkaran 22 yaşındaki Baldwin, gecenin sonunda ise yanındaki genç adamla uzun süre kavga etti. Bardan yanındaki genç adamla birlikte çıkan Ireland Baldwin'in ayakta durmakta zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Yanındaki genç adam ise Baldwin'in haraketli bir şekilde ve sesini yükselterek söylediklerini soğukkanlı bir biçimde dinledi. Ireland Baldwin ve yanındaki genç adam daha sonra gelen bir araca birlikte binerek gecenin karanlığında kayboldu. Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızı olan Baldwin, hızlı gece hayatıyla da tanınıyor.