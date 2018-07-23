Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

Amerika'da modellik yapan ve Türkiye tatilinde İstanbul Beşiktaş'ta bir evin 5. katından aşağı düşen Alexandra Sabuncu'nun yaşam savaşı sürüyor. Polise göre ise olayda cinayete teşebbüs ihtimali çok zayıf. Sabuncu'nun intihara kalkıştığı ya da uyuşturucu etkisiyle terastan aşağıya atladığı ihtimali değerlendiriliyor. Sabuncu'nun bedeninin binadan 2-3 metre ilerdeki caddede, yanında çantasıyla bulunması ve tanıkların "Koşarak atladı" ifadeleri, iddiaları kuvvetlendiriyor. Sabuncu'nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını adli tıp raporu ortaya çıkaracak.

BİNADAN UZAK YERE DÜŞMESİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR: Polis kayıtlarına göre; 21 yaşındaki Sabuncu'nun binadan 2-3 metre ileride Adnan Saygun Caddesi'ne düşmüş olması kafaları karıştırıyor. Polis koşarak atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Sabuncu'nun o gün yanında olan arkadaşlarından biri Levi ailesinin oğullarından Jasen Yusuf Levi (24) diğeri ise Penso ailesinin kızı Kate Rose Penso... Verdikleri ifadelerinde "Gündüz havuz partisi yaptık ve alkol aldık" dediler.

Sabuncu ailesinin avukatı Cemal Sedat Dayıoğlu ise şüphelerini şöyle paylaşıyor: "Olay günü önce Ulus'taki Poyraz Sitesi'nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına 18.30 gibi E.M. geliyor. Kate ve Alexandra'yı otomobille alıp Jasen'in Adnan Saygun Caddesi'ndeki dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. E.M. iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söyledi. Kate emniyetteki ifadesinde, havuza gitmeden Alexandra'nın kendisine LSD isimli uyuşturucudan verdiğini söylüyor. Uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.

Kate ifadesinde 'Alexandra tuvalete gitti, daha sonra koşarak terastan atladı. Bu sırada Jasen, arkası dönük bilgisayarla uğraşıyordu. Olayı görmedi' dedi. Jason ise o sırada müzik dinlediğini, Kate'i terasta koşarken gördüğünü ve onun atlayacağını düşünerek Kate'i tuttuğunu ancak Alexandra'yı görmediğini söylüyor. Alexandra'nın yanında çantası bulundu. İçinde cüzdan, cep telefonu, plaj terliği çıktı. Kim çantasıyla atlayarak intihar girişiminde bulunur ki? Ayrıca yola dik olarak düşmesi gerekirken yola paralel durumda bulunmuş. Bunların hepsi bizde kuşku uyandırıyor. Ayrıca kaldırım ile apartman arasında da epey mesafe var. Polis kayıtlarına göre 2 ile 3 metre ileriye düşüyor."