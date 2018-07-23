Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

Amerika'da modellik yapan ve Türkiye tatilinde İstanbul’da 5’inci kattan düşen Alexandra Sabuncu’nun yanındaki arkadaşı “Koşarak atladı” iddiasında bulundu. Polis de genç kızın binadan uzağa düşmesi nedeniyle, koşarak atlama ihtimalini değerlendiriyor.

Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

Amerika'da modellik yapan ve Türkiye tatilinde İstanbul Beşiktaş'ta bir evin 5. katından aşağı düşen Alexandra Sabuncu'nun yaşam savaşı sürüyor. Polise göre ise olayda cinayete teşebbüs ihtimali çok zayıf. Sabuncu'nun intihara kalkıştığı ya da uyuşturucu etkisiyle terastan aşağıya atladığı ihtimali değerlendiriliyor. Sabuncu'nun bedeninin binadan 2-3 metre ilerdeki caddede, yanında çantasıyla bulunması ve tanıkların "Koşarak atladı" ifadeleri, iddiaları kuvvetlendiriyor. Sabuncu'nun uyuşturucu kullanıp kullanmadığını adli tıp raporu ortaya çıkaracak.

16
Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

BİNADAN UZAK YERE DÜŞMESİ KAFALARI KARIŞTIRIYOR: Polis kayıtlarına göre; 21 yaşındaki Sabuncu'nun binadan 2-3 metre ileride Adnan Saygun Caddesi'ne düşmüş olması kafaları karıştırıyor. Polis koşarak atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Sabuncu'nun o gün yanında olan arkadaşlarından biri Levi ailesinin oğullarından Jasen Yusuf Levi (24) diğeri ise Penso ailesinin kızı Kate Rose Penso... Verdikleri ifadelerinde "Gündüz havuz partisi yaptık ve alkol aldık" dediler.

26
Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

Sabuncu ailesinin avukatı Cemal Sedat Dayıoğlu ise şüphelerini şöyle paylaşıyor:
"Olay günü önce Ulus'taki Poyraz Sitesi'nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına 18.30 gibi E.M. geliyor. Kate ve Alexandra'yı otomobille alıp Jasen'in Adnan Saygun Caddesi'ndeki dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. E.M. iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söyledi. Kate emniyetteki ifadesinde, havuza gitmeden Alexandra'nın kendisine LSD isimli uyuşturucudan verdiğini söylüyor. Uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.

36
Genç model Alexandra Sabuncu hakkında bomba iddia!

Kate ifadesinde 'Alexandra tuvalete gitti, daha sonra koşarak terastan atladı. Bu sırada Jasen, arkası dönük bilgisayarla uğraşıyordu. Olayı görmedi' dedi. Jason ise o sırada müzik dinlediğini, Kate'i terasta koşarken gördüğünü ve onun atlayacağını düşünerek Kate'i tuttuğunu ancak Alexandra'yı görmediğini söylüyor. Alexandra'nın yanında çantası bulundu. İçinde cüzdan, cep telefonu, plaj terliği çıktı. Kim çantasıyla atlayarak intihar girişiminde bulunur ki? Ayrıca yola dik olarak düşmesi gerekirken yola paralel durumda bulunmuş. Bunların hepsi bizde kuşku uyandırıyor. Ayrıca kaldırım ile apartman arasında da epey mesafe var. Polis kayıtlarına göre 2 ile 3 metre ileriye düşüyor."

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro