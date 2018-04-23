Genç kızlarla grup halinde ilişkiye girerken böyle basıldılar

Tayland polisi, büyük çoğunluğu orta yaşlı İngiliz adamlarından oluşan cinsel ilişki partisine baskın yaptı. Partide para karşılığı genç kızlar ile ilişkiye giren çok sayıda iş adamı gözaltına alındı. O anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı.

Yaşlı adamların para karşılığı genç kızlar ile yasa dışı yollarla cinsel ilişki partisi yaptıkları ihbarı alan polis, otele baskın yaptı. Polisi karşılarında gören adamlar panik içinde yatak örtüleri ile kendilerini örtmeye çalıştılar. Baskını yöneten polis amiri Naris Niwapantawong, erkeklerin ilişki sırasında partnerlerini birbirleri ile değiştirdiklerini söyledi.

Polis, şefi, ihbarı aldıktan sonra suç üstü yakalamak için bir süre beklediklerini ve gece yarısına doğru baskın yapmaya karar verdiklerini söyledi. Polis, ayrıca etrafta bulunan condom ve cinsel uyarıcı olarak kullanılan ilaçları da kanıt olarak topladı.