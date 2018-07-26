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Genç kızın videoyu sosyal medyayı salladı bakanlık harekete geçti

Genç kızın videoyu sosyal medyayı salladı bakanlık harekete geçti

Öz amcasının tacizine uğradığını iddia ederek sosyal medyadan yayımladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 07:52 - Güncelleme: 26-07-2018 07:52

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

SÜRECİN TAKİP EDİLMESİ TALİMATI: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

TACİZ İDDİASI: Sosyal medya, önceki akşam saatlerinde Bahar Doğrul adındaki genç kızın videosuyla sarsılmıştı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Bahar Doğrul, öz amcası tarafından taciz edildiğini iddia etmişti.

DAHA ÖNCE DE SEDA SAYAN'LA STÜDYOSUNA KONUK OLMUŞ
Bahar Doğrul, geçtiğimiz Mayıs ayında Seda Sayan'la programına katılmış, amcasının, kendi mal varlıklarına el koymaya çalıştığını belirtmişti. Amcası tarafından dövüldüklerini ve aç bırakıldıklarını da iddia eden Bahar'ın söyledikleri, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı.

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