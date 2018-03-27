Genç kızın tecavüz iftirası! Hatay'da gözaltında alındı

ADANA'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın (17) kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B., bulunduğu Hatay’da 'iftira' suçundan gözaltına alındı

Genç kızın tecavüz iftirası! Hatay'da gözaltında alındı

Olay, 14 Ağustos 2017'de merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, iş yerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım'a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kanlar içinde kalan Muhammet Reşit Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Genç kızın tecavüz iftirası! Hatay'da gözaltında alındı

Gözaltına alınan Emrah B., sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim. Sayın Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum, bir kanun çıkarın bu tecavüzcülerin gereken cezasını verin" dedi. Emrah B., mahkemece tutuklandı. Mağdur F.N.B. ise psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

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Genç kızın tecavüz iftirası! Hatay'da gözaltında alındı

DNA RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI: Olayla ilgili davada, F.N.B. mahkemede, Yıldırım ile bir yıl boyunca sosyal medya üzerinden görüştüklerini söyledi. F.N.B., Muhammet Reşit Yıldırım'ın kendisini teyzesiyle tanıştıracağını söyleyerek bir eve götürdüğünü, burada cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalmasının ardından durumu annesinin fark ettiğini, kürtaj olduğunu anlattı.

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Genç kızın tecavüz iftirası! Hatay'da gözaltında alındı

Mahkeme heyeti, öldürülen Yıldırım ile ceninden alınan örneklerin karşılaştırılarak bebeğin babası olup olmadığının belirlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Alınan örnekler, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemenin ardından raporda, 'Maktul Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denildi.

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