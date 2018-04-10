Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde vücudunda iğne şeklinde metal cisimler çıkan genç kız, aynı şoku 8 yıl sonra yeniden yaşadı.

Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

Sol bacağında kaşıntılara yol açan kızarıklığın tedavisi için gittiği İstanbul’da doktorların ayağında çok sayıda metal iğne şeklinde cisimlerin olduğunu söylemesi üzerine şok yaşayan Sevda Topkök, ameliyatın ardından memleketine döndü. Yaşadıklarını tam unutmak üzereyken benzer kızarıklıkları bu defa 8 yıl sonra sol kolunda gözlemleyen genç kızın başvurduğu Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde çekilen röntgeninde iğne şeklindeki metal cisimlere rastlandı.

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Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

Bileğindeki 4 cismin çıkartılması için il merkezine de yönlendirildikten sonra kolunda 4 cisim daha saptanan 24 yaşındaki Topkök, “8 yıl önce bacağımdan 35 tane iğne çıktı. Doktorlar ameliyatla iğneleri almıştı. Aradan 8 yıl geçtikten sonra kolumda morluklar oldu. Doktora gittik. ‘Ezilme var’ dedi. Bir ay sargıda kaldı. Ağrılar sürünce iğne olduğu anlaşıldı” dedi.

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Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

4 çocuğu olan baba İsmail Topkök de 8 yıl önceki ameliyatta çıkan 35 cisimden 4’ünün dikiş iğnesi kadar olduğunu vurgulayarak şimdi de yine aynı acıları çekeceğinden endişe duyduğu kızına yardım edilmesini istedi.

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Genç kızı duyan herkes 'öyle bir şey olur mu' diyor

Genç kızı hastaneye götürdüklerinde kolunda metal cisimler olduğunu öğrenmeleri üzerine şaşıran komşuları Arslan Kurkmazlı da, “Duyan herkes hayret ediyor. ‘Öyle bir şey olur mu?’ diyorlar. Normal iğne ama ucu, dibi yok” diye konuştu.

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