Genç kızı böyle yumrukladı

Bir grup genç kız ile adam arasından çıkan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokakta bir grup genç kız ve adam arasında kavga çıktı. Çok sinirli olduğu görülen adam, genç kızı önce itti, ardından yumruk attı.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, kavga anı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.