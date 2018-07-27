  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genç kıza tecavüz ettikleri sırada kaza yaptılar

Genç kıza tecavüz ettikleri sırada kaza yaptılar

Samsun'da gece yarısı otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ettikleri iddia edilen 2 kişi kaza yapınca yakayı ele verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 19:35 - Güncelleme: 27-07-2018 19:35

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre Mustafa D.(36) ve Erkan C. (36) adlı şahıslar 55 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Samsun'un Canik ilçesi Belediye evleri mevkiinde otostop çeken ve ailesinin Rize ilinde polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K.'yi araçlarına aldılar.

Araçla bir süre geçtikten sonra Samsun-Ankara yoluna gittiler. E.K. ile para karşılığında 200 liraya anlaştıkları ileri sürülen Mustafa D. ve Erkan C. araç içinde sırayla cinsel ilişkiye girdiler. Daha sonra Mustafa D. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa D. ile E.K. adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralandılar. Bu sırada araçta bulunan 3 kişi dışarı çıktılar.

Kazayı gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptıkları sırada E.K adlı kız polislere Mustafa D. ve Erkan C.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Bu sırada Erkan C., kızın kendilerine tecavüz ettiklerini polise söylemesi üzerine panik içinde kaçmaya başladı. Polis havaya uyarı ateşi açıp Erkan C.'yi yakalamak istedi ancak, şahıs kaçmayı başardı. Kazada yaralanan Mustafa D. ve E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan Ercan C.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mustafa D. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan Mustafa D. ve Erkan C., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genç kıza tecavüz ettikleri sırada kaza yaptılar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro