Genç kıza markette herkesin gözü önünde böyle saldırdı!

Olay iki hafta önce Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. 17 yaşındaki D.A., alışveriş yapmak için girdiği markette tanımadığı Rıdvan T'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan daha sonra marketin içinde bir süre gezindikten sonra marketten ayrıldı.

D.A yaşanan saldırı sonrası durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri Rıdvan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rıdvan T'nin 3 uyuşturucu kullanma, 1 yaralama, 1 de hırsızlıktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

"HİÇ KİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMADI": D.A yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Ben kurstan dönüyordum. Daha sonra market alışverişi yapmak için girdim. Alacaklarımı aldım tam kasaya yöneliyordum. Birden o şahısla karşılaştım ve arada hiç temas ve konuşma olmadan kafamın sol tarafına bir yumruk ve dirsek, sağ omzuma ve boynuma da bir yumruk attı.

Tabii ben şaşkınlıkla geri çekildim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. 'Acaba bir şey mi yaptım, bir şey mi dedim? diye anlamaya çalıştım. Eğer geri çekilmeseydim belki daha fazla vurabilirdi. Sonra ben orada ağlarken o şahıs, tekrar döndü ve elini kolunu sallayarak çıktı. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı.

Şimdi psikolojim bozuldu ve o adam yüzünden sokakta gezemiyorum onunla karşılaşacağım korkusuyla. Ama o şimdi elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde dolaşıyor."

  • Güncel 21 Ekim 2018 17:09
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