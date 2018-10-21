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Genç kıza herkesin önünde saldırdı kimse kılını kıpırdatmadı

Genç kıza herkesin önünde saldırdı kimse kılını kıpırdatmadı

İSTANBUL Sancaktepe'de bir markette alışveriş yapan 17 yaşındaki D.A., tanımadığı bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Genç kız darp edildiği sırada hiç kimsenin kendisine yardım etmediğinden şikayet ederken saldırı anı, market kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 17:18 - Güncelleme: 21-10-2018 17:18

Olay iki hafta önce Sancaktepe’de bir markette meydana geldi. 17 yaşındaki D.A., alışveriş yapmak için girdiği markette tanımadığı Rıdvan T'nin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan daha sonra marketin içinde bir süre gezindikten sonra marketten ayrıldı.

D.A yaşanan saldırı sonrası durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen emniyet güçleri Rıdvan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan emniyette alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Rıdvan T'nin 3 uyuşturucu kullanma, 1 yaralama, 1 de hırsızlıktan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. "HİÇKİMSE HİÇBİR ŞEY YAPMADI": D.A yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Ben kurstan dönüyordum. Daha sonra market alışverişi yapmak için girdim. Alacaklarımı aldım tam kasaya yöneliyordum. Birden o şahısla karşılaştım ve arada hiç temas ve konuşma olmadan kafamın sol tarafına bir yumruk ve dirsek, sağ omzuma ve boynuma da bir yumruk attı.

Tabii ben şaşkınlıkla geri çekildim. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. 'Acaba bir şey mi yaptım, bir şey mi dedim? diye anlamaya çalıştım. Eğer geri çekilmeseydim belki daha fazla vurabilirdi. Sonra ben orada ağlarken o şahıs, tekrar döndü ve elini kolunu sallayarak çıktı. Hiç kimse hiçbir şey yapmadı.

Şimdi psikolojim bozuldu ve o adam yüzünden sokakta gezemiyorum onunla karşılaşacağım korkusuyla. Ama o şimdi elini kolunu sallayarak çok rahat bir şekilde dolaşıyor."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Halim Mutlu 21 Ekim 2018 17:38 Adam suç makinesi.Zavallı kıza bunu yapan bu insan müsveddesinden ne bu Vatana,ne de bu Millete en ufak bir fayda gelmez.Bu sebepten aldığı hava haram bu yaratığın.

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