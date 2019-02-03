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Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Ormandaki işkencede flaş gelişme

Genç kıza dehşeti yaşatmışlardı! Ormandaki işkencede flaş gelişme

Antalya'da, tartıştıkları S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp işkence ettikten sonra gasbetmeye çalışan 4'ü kız 6 kişi, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 17:10 - Güncelleme: 03-02-2019 17:10

Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti.

ÖNCE DARBETTİ SONRA GASBETMEYE ÇALIŞTI: Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi. Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR: Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Genç kızı ormana götürüp işkence ettiler

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Kaynak : DHA

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