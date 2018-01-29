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Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için yeni karar!

Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için yeni karar!

İSTANBUL Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. (28) ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış, güvenlik kameralarına yansıyan saldırı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 18:28 - Güncelleme: 29-01-2018 00:28

İSTANBUL Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde cuma sabahı meydana gelen olayda, lise öğrencisi B.G.K. kaldırımda yürürken karşıdan gelen saldırganın yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından “Ne yapıyorsun?” diye bağırdı. Saldırgan ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu.

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı şöyle anlattı:

"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var, yüzüm de şişti. Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı."

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı!

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, "Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar" diye konuştu.

Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandı.

Genç kızı sokakta yumruklayan saldırgan buymuş!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 23:26 bu zorbalarla ilgili yasalar yetersizse yasa çıkarılmalı serbest bırakılması vicdanları yaraladıo yumruk kafaya geldi öldürebilirdi kasten öldürmeye teşebüsten yargılanmalı bence.

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