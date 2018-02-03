  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için flaş gelişme!

Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için flaş gelişme!

İSTANBUL Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye yumruk atan Anıl Koray Gürbulak için 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede zanlının elindeki yüzük silah sayıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-02-2018 18:13 - Güncelleme: 03-02-2018 00:13

İSTANBUL Kadıköy'de, hiç tanımadığı 17 yaşındaki Bersun G.K.’ye kaldırımda yürürken yumruklu saldırıda bulunduktan sonra serbest bırakılan ve tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanan Anıl Koray Gürbulak (28) hakkında, ‘kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, B.G.K.'nın 26 Ocak 2018 tarihinde evinden okula gitmekte iken Caferağa Ressam Şeref Akdik Sokak'ta karşıdan gelen zanlının saldırısına uğradığı anlatıldı. Gürbulak'ın aralarında hiçbir söz ve tartışma geçmeyen müştekiye parmağında yüzük bulunan eli ile vurduğu belirtilen iddianamede, müştekinin burnundan yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü, burun ve burun kökü çevresinde 1 santimetrelik yüzeysel cilt kesiğinin oluştuğu, yarasının hayati tehlike içermeyen basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için yeni karar!

YÜZÜK SİLAH SAYILDI

Müştekinin olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğu kaydedilen iddianamede, olay yeri görüntüleri üzerinden yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtilerek, müştekinin de şüpheliyi kesin ve net olarak teşhis ettiği bilgisine yer verildi. Şüphelinin soruşturma aşamasındaki savunmasında şikayetçiyi tanımadığını, onu yürümekte olduğu kaldırımdan ittirmek suretiyle eylemi tevil yolu ile kabul ettiği, böylelikle silahtan silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eli ile müştekiyi darp etmek suretiyle yaraladığı anlatıldı.

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırganı Müge Anlı da arıyormuş!

1.5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. (Aziz Özen - Hürriyet)

Kadıköy'de genç kıza yumruklu saldırı!

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genç kıza dehşeti yaşatan saldırgan için flaş gelişme! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Ceza az... 02 Şubat 2018 23:14 Bu ülkede suçsuz yere dayak atanları daha büyük cezayla cezalandırılması gerekir... İnsanlar sokakta gezemez oldu...

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat