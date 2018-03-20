Genç kıza cin çıkarma ayini gerçekleştirdi, görenlerin nefesini kesti

Arjantin'in Salavina bölgesindeki bir okulda kötü ruhlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen bir kız için "şifa ayini" düzenlendi.

Şifacı olduğunu iddia eden bir adam, cinler tarafından ele geçirildiği söylenen kızı, eliyle kafasına dokunarak kurtardığını iddia etti. Adamın ellerini çekmesi üzerine geriye doğru düşen genç kız, kayda alınan görüntülerde adeta kendisini kaybetti.

Kız, arkada bekleyen kişinin kucağına düştükten sonra yere yuvarlandı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Yanındaki kişilerin kontrol altında tutmaya çalıştığı kızın tedavi edilmesini ise ebeveynlerinin istediği açıklandı.

Yerel bir gazetede yer alan habere göre, birkaç ebeveyn "şifacı" olarak tanınan Julio Alis ile iletişime geçip tedavi için anlaşılmış. Julio Alis, 'İnsanlar iyiliğin var olduğu gibi kötülüğün de var olduğunu kabul etmiyor. Bu durumu görmezden geliyorlar. Ben her gün cinler tarafından ele geçirilmiş insanlar görüyorum. Bu yüzden ortaya çıkan görüntüler beni şaşırtmıyor." dedi. Katolik olduğunu da sözlerine ekleyen Alis, yaptığı işin kendisine Tanrı tarafından verilen bir hediye olduğunu düşünüyor.

  • Güncel 20 Mart 2018 07:33
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