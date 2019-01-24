Genç kız evinin önünde kapkaça uğradı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kapkaç olayı Gaziantep’in Çağdaş mahallesinde meydana geldi. motosikletli iki hırsız mahallede keşif yaparken evine giden S.Ç. isimli bir kadını gözlerine kestirdi. Kapkaççılar evinin kapısını açmaya çalışan S.Ç.’nin çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevreden yardım istedi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kapkaç mağduru S.Ç'nin annesi caydırıcı cezaların gelmesini istediklerini belirterek, şehir eşkıyalarının evlerinin önüne kadar geldiğini ifade etti. Polis motosikletli kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.
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