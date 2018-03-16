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Genç kız balkondan atladı!

Genç kız balkondan atladı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 21 yaşındaki Esra D. oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 11:13 - Güncelleme: 16-03-2018 11:13

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağıhisar Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Esra D., dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atladı. Ağır yaralanan Esra D. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Esra D., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.AİLESİ İNANAMADI
Hastaneye gelen genç kızın ailesi ve yakınları, ölüm haberini alınca gözyaşı döktü. Genç kızın babası Yılmaz D. güçlükle sakinleştirildi. Esra D.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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