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Genç kadının sözleri katili ele verdi! Tüfekle öldürdü kaçtı

Genç kadının sözleri katili ele verdi! Tüfekle öldürdü kaçtı

1 yıl önce evlenen Mesut - Hanife Babayiğit çifti arasında ekonomik nedenler yüzünde geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit'in bir eğlence mekanında çalışmasını istemeyen Mesut Babayiğit geön kadını tüfekle öldürdü. Eşini hastanede bırakıp kaçan Mesut'u genç kadını son sözleri ele verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:22 - Güncelleme: 01-11-2018 10:22

KONYA'da zaman zaman inşaat işleri yaptığı belirtilen Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı Hanife Babayiğit ile bir yıl önce evlendi. 1 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan çift arasında ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı.

Geçen yıl Eylül ayında bir eğlence mekanında işe başlayan Hanife Babayiğit, burada çalışmasını istemeyen eşi tarafından darp edildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRILDI ANCAK...
Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturduğu ve bir araya geldiği öğrenildi.

İŞ ÇIKIŞI ALIP, ARAZİYE GÖTÜRDÜ
Daha önceki evliliğinden üç çocuğu bulunan Mesut Babayiğit, dün saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı eğlence mekanının çıkışında buluştu. Eşini alıp araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. Eğlence mekanında çalışmak istemediğini belirten Mesut Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu.

SON SÖZLERİ KATİLİ ELE VERDİ
Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri Mesut Babayiğit'i yakaladı. Mesut Babayiğit polisteki ifadesinde, eşinin kendisini tahrik ettiğini ileri sürerek şunları söyledi: 

"Eşimin eğlence merkezinde çalışmasını istemiyordum. Etrafında erkekler olması nedeniyle onu kıskanıyordum. Hanife, beni kıskandıracak hareketler de yapıyordu. Bu konuyu konuşmak için sabah 05.00'te Hanife'yi çalıştığı eğlence mekanından aldım. Arabayla araziye gittik. Konuşma sırasında Hanife beni hep tahrik edip, üzerime geldi. Gururumu kıracak sözler söyledi. Ben de araçtaki tüfekle onu vurdum" dedi. Babayiğit, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 01 Kasım 2018 11:39 Cüzdanda yer yok inanki aşka ,diyenler

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