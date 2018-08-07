Genç kadının makyajla değişim videosu şoke etti

Hepimiz biliyoruz ki makyaj bir kişinin görünüşüne göre büyük bir fark yaratabilir. Kimimiz iddialı makyajları severiz kimimiz ise doğal görünüm yaratan küçük dokunuşlardan hoşlanır. Ancak bazı insanlar için makyaj malzemeleri ve fırçaları sihirli değnek etkisi yaratabilir. Tıpkı Çin'de yaşayan Qi Huahua adlı kadın gibi. Facebook sayfasında yaptığı makyajın kısa videosunu paylaşayan genç kadın makyaj bittiğinde estetik operasyon geçirmişcesine farklı bir yüze kavuştu.

Genç kadın makyajına beyazlatıcı etkisi olan bir nemlendirici kullanarak başladı. Ardından kapatıcı etkili bir fondöten uyguladı. Neredeyse hiç görünmeyen kaşlarını daha belirgin hale getirdi. Ardından gölgelemelerle çekik olan gözlerini belirgin hale getirdi. Sadece göz makyajı sonrası bile inanılmaz değişti. Ardından çenesini daha sivi gösterecek kontur uygulaması yaptı. Ve dudaklar...Dudakları sonrası rujuyla elmacık kemiklerini de belirginleştirdi. Tüm bu işlemerden sonra sonuç ise izleynleri şoke etti...