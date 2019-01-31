Genç kadın yaşlı adamı suni teneffüs ile hayata döndürdü

Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden kadın, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Kadın kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYATA DÖNDÜRDÜ Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.