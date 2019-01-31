  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Genç kadın yaşlı adamı suni teneffüs ile hayata döndürdü

Genç kadın yaşlı adamı suni teneffüs ile hayata döndürdü

SULTANGAZİ'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Yaşlı adamı kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 15:58 - Güncelleme: 31-01-2019 15:58

Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu.

Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden kadın, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Kadın kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi. 

İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYATA DÖNDÜRDÜ
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

"ÜÇ KERE GERİ DÖNDÜ"
Yaşlı adamı hayata döndüren ve ismini vermek istemeyen kadın, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Genel olarak kaos yaşıyoruz. Eğitim diyorum" dedi. Hızla otomobile binen hangi mesleği yaptığını da söylemedi. 

YERDE YATIYORDU
Bir görgü tanığı ise, "Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Sağlıkçı bir hanımefendi geldi yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" diye konuştu. 

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Genç kadın yaşlı adamı suni teneffüs ile hayata döndürdü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2019 16:58 Bravo gerçekten... Allah razı olsun ilk yardım konusunda bilinçlenmek gerek...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro