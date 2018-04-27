Genç kadın otostopla bindiği araçtan atlayınca ortalık karıştı....

ADANA'da bir kadın otostopla bindiği araç hareket halinde iken o araçtan atladı... Vatandaşlar aracın şoförünü linç etmek isterken şoförün sözleri sonrası tepki genç kadına yöneldi...

ADANA'da, hareket halindeki otomobilden atlayan Elif B. (24), yaralandı. Sürücü Murat B., kadının alkollü olduğunu, otostop yapınca aracına aldığını söyledi. İddiaya göre genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür" dedi. Araç sahibi Murat B., bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Murat B. ise yaşananları anlatıp, kadının alkollü olduğunu ve tanımadığını söyledi. Eline taş alıp, Murat B.'ye saldırmak isteyen kadına çevredekiler tepki gösterdi. Twitter

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Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Elif B., otostop yaptığı Murat B.'nin aracına bindi. Genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür" dedi. Hareket eden araç sahibi Murat B., iddiaya göre bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Twitter

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Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Yerde sürüklenen Elif B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibi, Elif B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Twitter

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