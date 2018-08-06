Genç işçinin korkunç ölümü: Yürek yakan anlar!

Bolu'nun Göynük ilçesinde termik santralde çalışırken başı makine bandına sıkıştığı iddia edilen 33 yaşındaki Fatih Boztepe adlı işçi hayatını kaybetti. Genç işçinin 3 yaşındaki oğlu Hamza ve 5 yaşındaki kızı Aslı’nın yaşananlardan habersiz şekilde hastane bahçesinde beklemesi yürekleri burktu.

Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 33 yaşındaki Fatih Boztepe, sabah saatlerinde Göynük’te bulunan termik santralde çalışmak için evden ayrıldı. Fabrikanın bant bölümünde çalışan Boztepe, bir anlık dalgınlıkla başını dönen banda sıkıştırdı.