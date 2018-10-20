Genç Emin kanlar içinde kaldı

Nazilli’de ehliyetsiz motosiklet kullanan Emin Bilgin, direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen motosikletten düşen Bilgin ve kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Emrah Kuzuoğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah Kuzuoğlu ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzuoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.