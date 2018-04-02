Genç çiftçi 2018 başvuru şartları neler yaş sınırı kaç?

Genç çiftçi projesi başvurusu nasıl olur, kimler devletin verdiği 30 binlik hibe desteğini alabilecek, başvuru şartları neler? Genç çiftçi projesi başvuruları bugün başladı başvuru için son gün ise 30 Nisan. Devletin verdiği 30 bin liralık hibe desteğini almak isteyenler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başvuru sayfası gencciftci.tarim.gov.tr adresi erişime açıldı. 30 binlik hibeden yararlanmak için genç çiftçi adaylarının 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün ış olması gerekiyor.

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ BAŞVURULAR BAŞLADI: 2018 yılı programı kapsamında yaklaşık 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği vereceklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bu sene de hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM'in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz. Bütçenin kalan diğer kısmını ise ana hatlarıyla arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında vereceğiz” dedi.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK: Genç Çiftçi Destek Projesi başvuruları bu yıl 02 Nisan- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ön başvurular Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılımı gencciftci.tarim.gov.tr programından yapılır. Başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınır.

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği (projenin uygulanacağı yer) nüfusu yirmibinin altındaki yerleşimbirimlerinin bağlı old uğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Başvurular, illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan komisyonlar vasıtasıyla değerlendirilecek. Başvuruda genç çiftçilerden herhangi bir ücret talebi olmayacak. Değerlendirme sonunda belirlenen genç çiftçilerle hibe sözleşmeleri, GTHB il ve ilçe müdürlüklerince imzalanacak ve projelerin uygulanmasına başlanacak.

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GENÇ ÇİFTÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Uygulama Rehberine göre;

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Tebli ğin yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından günalmamış o lmak. (25 Mart 1978 – 24 Mart 2000 tarihleri arasında doğanlar, bu tarihlerdedahil)

*Okur-yazar olmak.

*Başvuru tarihi itibari ile 31/5/2016 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar veG e nel Sağlık Kanunu'na göre 4/b (Tarım Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar ve4/a (Tarım SSK-Ek5) maddesi ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarımveya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu

tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç,ücretli çalışan olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile örgün eğitime devam ediyor olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile askerlik gör evi ve cezai hükümlülüğü devam eden veyadenetimli serbestliği olan kişi olmamak.

*Başvuru tarihi itibari ile Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usuldevergi mükellefi olmamak.

*Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konuluproje baş vuruları için Tebliğin yayımlandığı tarih itibari ile 15 Adet Büyükbaş veya 50Adet Küçükbaş'tan fazla hayvan sahibi olmamak.

*Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi konulu proje başvuruları için Tebliğin

yayımlandığı tarih itibari ile 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak.

*Arı sütü, ana arı, polen vb. arı ürünleri üretimi, konulu proje başvuruları içinTebl iğin yayımlandığı tarih itibari ile en az 50 adet arılı kovan sahibi ve TAB'a üyeolmak)

*16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Kırsal Kalkınma destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak 5/6/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No; 2016/16) ile 31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ 9 No; 2017/10) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş olmamak.

*Aynı pr oje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmışolmamak.

*Bu maddenin (ç), (f), (g), (ğ), (ı) ve (i) bendi hükümlerine tabi kişilerin eşiolmamak.