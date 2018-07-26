Genç avukattan akıl almaz kaza: Balkona uçtu!

SÜRÜCÜYÜ BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR: Kazayı görüp gelenler ise otomobilde sürücüyü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içerisinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti.