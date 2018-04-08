Gemi yalıya çarpmadan hemen önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki "Vitaspirit" adlı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı. Yalının gemi çarptığı sırada boş olduğu, çeşitli davetler için kiralandığı öğrenildi. Yalıda büyük hasar meydana geldi.

İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

KAZA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasına ilişkin Valilik, olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta Bayraklı Vita Spirit isimli dev geminin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmasına ilişkin İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 15.25'de Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin, Rusya’dan Suudi Arabistan’a gitmekte iken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makine hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklendiği belirtilerek, “Sürüklenme sırasında acil olarak demir atılmış, ancak gemi karaya gitmiş ve 15.30 da Fatih Köprüsü Anadolu yakasında yalıya çarpmıştır” denildi.

Geminin, kılavuz kaptanla İstanbul Boğazı’na girişini yaptığı belirtilen açıklamada, "Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gemiler ivedi olarak yerine İstanbul Gemi Hizmetleri merkezimizce gönderilmiştir. Nene Hatun Kurtarma Gemisi, Kurtarma-3, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-1 ve Kıyem-1 hızlı tahsiliye botları ve Fener 1 botu ile balık adam ekibi ile kara tahsiliye ekibi ivedi olarak olay yerine intikal etmiştir. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Kazazede geminin demir alması sonrasında çapasının deniz dibi kablosuna takılı olduğu tespit edilmiş, kablodan kurtarma operasyonuna müteakiben römorkörler vasıtasıyla emniyetli bir şekilde Ahırkapı Demir yerine sevki sağlanmaktadır. Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır. Olay ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşanmıştır" denildi.