Gemi çarptığı sırada yalıdaydı Zeynep Ertürer yaşadıklarını anlattı

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü geminin çarptığı sırada Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda Sahil Güvenlik denizden, zabıta ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Çarpmanın etkisiyle yalıda oluşan ağır hasar dikkat çekerken incelemelerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

"KORKU FİLMİ GİBİYDİ" Çarpmanın olduğu sırada yalıda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Ertürer, "Korku filmi gibiydi. Kimse ne olduğunu anlamadı. Bir anda gemi binanın yükseğinde bir noktada olduğu için biz bahçeye inene kadar girmişti. Sonrası bizim için de psikolojik olarak karanlık" dedi.

Ertürer, "Bu bir aile yapısı. Sonradan alınmış bir yalı değil. Tamamen bizim kuşaklardır korumaya çalıştığımız birinci sınıf tarihi eser bugün yok. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 08 Nisan 2018 13:32
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Nisan 2018 14:00 bu yalıyı milyonlarca liraya tamir etmeye uğraşmayacaklardır herhalde. tamamen yıkın gitsin daha karlı neyini tamir edeceksin milletin parasını harcayarak. kanal istanbul işte bunun için yapılmalı ve boğaz transit gemi trafiğine kapatılmalı. tüm dünyaya istanbuldan geçiş için kanal istanbulun mecburi olduğunu ilan edeceksin boğazı kapatacaksın. panama kanalı gibi süveyş kanalı gibi.

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